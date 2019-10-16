Генеральный директор государственного концерна "Укоборонпром" Айварус Абромавичус назначил еще трех заместителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Как сообщается, новыми заметителями Абромавичуса стали Даниил Федорчук, Михаил Морозов и Анатолий Незгодюк.

Таким образом, Федорчук назначен заместителем по правовым вопросам, Морозов - с маркетинга и сбыта, а Незгодюка назначили директором финансово-экономического департамента.

"Обновление состава руководства "Укроборонпрома" продолжается - генеральный директор Абромавичюс назначил руководителей еще трех направлений: Даниил Федорчук - заместитель генерального директора по правовым вопросам; Михаил Морозов - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту; Анатолий Незгодюк - директор финансово-экономического департамента", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября Абромавичус назначил руководителей по трем направлениям. Замгендиректора по безопасности стал Константин Бушуев, директором HR-департамента Виталий Пахомов и начальником управления коммуникациями Владимир Бируля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" Андрея Ермака, а также генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.