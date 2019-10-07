Абрамовичус назначил еще трех заместителей

Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

Среди новых заместителей Абромавичуса - экс-глава Нацполиции Константин Бушуев

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил еще трех заместителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как сообщается, экс-замглавы Национальной полиции Константин Бушуев был назначен заместителем по безопасности.

Кроме того, Абромавичус подписал указы о назначении на должность директора HR-департамента Виталия Пахомова и начальника управления коммуникаций Владимира Бируля.

"Новая команда Укроборонпрома обновляет руководящий состав концерна. Генеральный директор Абромавичус назначил руководителей еще 3 направлений: Константин Бушуев - заместитель генерального директора по безопасности. Виталий Пахомов - директор HR-департамента. Владимир Бируля - начальник управления коммуникаций", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" Андрея Ермака, а также генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Кроме того, президент вывел из наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давида Арахамию, главу фракции "Слуга народа" в Верховной раде.

Добавим, что 30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, комментируя свое назначение без конкурса, заявил, что в период конкурсного отбора в концерне начались процессы, которые могли иметь негативные последствия для нацбезопасности.