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Абромавичус назначил еще трех заместителей

Новости » Политика    16.10.2019 - 17:00
Абромавичус назначил еще трех заместителей
Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

Новыми замами стали Даниил Федорчук, Михаил Морозов и Анатолий Незгодюк

Генеральный директор государственного концерна "Укоборонпром" Айварус Абромавичус назначил еще трех заместителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Как сообщается, новыми заметителями Абромавичуса стали Даниил Федорчук, Михаил Морозов и Анатолий Незгодюк.

Таким образом, Федорчук назначен заместителем по правовым вопросам, Морозов - с маркетинга и сбыта, а Незгодюка назначили директором финансово-экономического департамента.

"Обновление состава руководства "Укроборонпрома" продолжается - генеральный директор Абромавичюс назначил руководителей еще трех направлений: Даниил Федорчук - заместитель генерального директора по правовым вопросам; Михаил Морозов - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту; Анатолий Незгодюк - директор финансово-экономического департамента", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября Абромавичус назначил руководителей по трем направлениям. Замгендиректора по безопасности стал Константин Бушуев, директором HR-департамента Виталий Пахомов и начальником управления коммуникациями Владимир Бируля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" Андрея Ермака, а также генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

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Новости Украины Айварас АбромавичусУкроборонпром
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