Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

Новими заступниками стали Данило Федорчук, Михайло Морозов Анатолій Незгодюк

Генеральний директор державного концерну "Укоборонпром" Айварус Абромавічус призначив ще трьох заступників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Як повідомляється, новими заметителями Абромавичуса стали Данило Федорчук, Михайло Морозов Анатолій Незгодюк.

Таким чином, Федорчук призначений заступником з правових питань, Морозов - з маркетингу і збуту, а Незгодюка призначили директором фінансово-економічного департаменту.

"Оновлення складу керівництва "Укроборонпрому" триває - генеральний директор Абромавичюс призначив керівників ще трьох напрямків: Данило Федорчук - заступник генерального директора з правових питань; Михайло Морозов - заступник генерального директора з маркетингу та збуту; Анатолій Незгодюк - директор фінансово-економічного департаменту", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 7 жовтня Абромавічус призначив керівників за трьома напрямами. Заступник гендиректора з безпеки став Костянтин Бушуєв, директором HR-департаменту Віталій Пахомов і начальником управління комунікаціями Володимир Бируля.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський ввів в наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" Андрія Єрмака, а також генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.