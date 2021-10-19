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Абрамовский уже написал заявление об отставке, - Арахамия

Новина українською →
Киев, Вторник 19 октября 2021 15:17
Абрамовский уже написал заявление об отставке, - Арахамия Фото: Роман Абрамовский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский уже написал заявление об отставке. Он уходит с должности по своему желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии журналистам.

"Я видел, что он написал заявление по собственному желанию. Каким образом оно будет двигаться? Я думаю, по процедуре", - отметил он.

По его словам, за отставку Абрамовского найдутся голоса. В то же время у фракции еще нет кандидата на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"За неделю, 10 дней определимся", - добавил Арахамия.

Как уточнили источники РБК-Украина, заявление Абрамовского уже поступило в Раду.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что Абрамовский напишет на этой неделе заявление об отставке.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что руководство страны не удовлетворено тем, как Минэкологии выполняет указы президента.

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Давид Арахамия
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