Абрамовский уже написал заявление об отставке, - Арахамия

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский уже написал заявление об отставке. Он уходит с должности по своему желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии журналистам.

"Я видел, что он написал заявление по собственному желанию. Каким образом оно будет двигаться? Я думаю, по процедуре", - отметил он.

По его словам, за отставку Абрамовского найдутся голоса. В то же время у фракции еще нет кандидата на пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"За неделю, 10 дней определимся", - добавил Арахамия.

Как уточнили источники РБК-Украина, заявление Абрамовского уже поступило в Раду.