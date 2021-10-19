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Абрамовський вже написав заяву про відставку, - Арахамія

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 15:17
Абрамовський вже написав заяву про відставку, - Арахамія Фото: Роман Абрамовський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський вже написав заяву про відставку. Він йде з посади за своїм бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії журналістам.

"Я бачив, що він написав заяву за власним бажанням. Яким чином вона буде рухатися? Я думаю, за процедурою", - зазначив він.

За його словами, за відставку Абрамовського знайдуться голоси. У той же час у фракції ще немає кандидата на пост міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

"За тиждень, 10 днів визначимося", - додав Арахамія.

Як уточнили джерела РБК-Україна, заява Абрамовського вже надійшла до Ради.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що Абрамовський напише цього тижня заяву про відставку.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що керівництво країни не задоволене тим, як Мінекології виконує укази президента.

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Давид Арахамія
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