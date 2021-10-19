Абрамовський вже написав заяву про відставку, - Арахамія

Міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський вже написав заяву про відставку. Він йде з посади за своїм бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії журналістам.

"Я бачив, що він написав заяву за власним бажанням. Яким чином вона буде рухатися? Я думаю, за процедурою", - зазначив він.

За його словами, за відставку Абрамовського знайдуться голоси. У той же час у фракції ще немає кандидата на пост міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

"За тиждень, 10 днів визначимося", - додав Арахамія.

Як уточнили джерела РБК-Україна, заява Абрамовського вже надійшла до Ради.