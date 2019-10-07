Абрамовичус призначив ще трьох заступників

Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

Серед нових заступників Абромавичуса - екс-глава Нацполіції Костянтин Бушуєв

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус призначив ще трьох заступників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу концерну.

Як повідомляється, екс-заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв був призначений заступником з безпеки.

Крім того, Абромавічус підписав укази про призначення на посаду директора HR-департаменту Віталія Пахомова та начальника управління комунікацій Володимира Бируля.

"Нова команда Укроборонпрому оновлює керівний склад концерну. Генеральний директор Абромавічус призначив керівників ще 3 напрямків: Костянтин Бушуєв - заступник генерального директора з безпеки. Віталій Пахомов - директор HR-департаменту. Володимир Бируля - начальник управління комунікацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський ввів в наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" Андрія Єрмака, а також генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Крім того, президент вивів з наглядової ради "Укроборонпрому" Давида Арахамию, голову фракції "Слуга народу" у Верховній раді.

Додамо, що 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Новопризначений генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус, коментуючи своє призначення без конкурсу, заявив, що в період конкурсного відбору в концерні почалися процеси, які могли мати негативні наслідки для нацбезпеки.