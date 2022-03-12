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Абрамовича відсторонили від посади директора "Челсі"

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Лондон, Субота 12 березня 2022 15:30
Абрамовича відсторонили від посади директора "Челсі" Фото: російський олігарх Роман Абрамович (facebook com RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Артем Горовенко

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) відсторонила російського мільярдера і власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича від посади клубного директора. Рішення прийнято у зв'язку з санкціями Великобританії проти олігарха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт АПЛ.

"Після введення санкцій урядом Великобританії правління Прем'єр-ліги відсторонило Романа Абрамовича з посади директора футбольного клубу "Челсі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що рішення не впливає на можливості клубу тренуватися і грати матчі, згідно раніше виданої урядової ліцензії, термін дії якої закінчується 31 травня 2022 року.

Нагадаємо, цього тижня Британія розширила санкції проти Росії за війну в Україні, внісши в чорний список російських олігархів, у тому числі Романа Абрамовича.

Також повідомлялося, що "Челсі" опинився на межі банкрутства через санкції проти власника.

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