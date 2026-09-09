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Абрамович втретє програв суд щодо скасування санкцій ЄС, - ЗМІ

11:59 09.09.2026 Ср
2 хв
Юридична боротьба мільярдера вчергове завершилася поразкою
aimg Юлія Капітонова
Абрамович втретє програв суд щодо скасування санкцій ЄС, - ЗМІ Фото: Роман Абрамович, російський оліграх (Getty Images)
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Російський олігарх Роман Абрамович не зміг домогтися скасування санкцій Європейського Союзу - вже третя його спроба виявилася марною.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

"Колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович вкотре програв у суді ЄС (хет-трик!) у своїй спробі домогтися виключення зі санкційного списку ЄС щодо громадян Росії", - заявив журналіст.

Санкції проти російського мільярдера були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Євросоюз пояснив своєї рішення статусом Абрамовича як впливового бізнесмена, пов'язаного з російською економікою.

Що цікаво, рік тому Суд ЄС розглянув позов Абрамовича та відмовився скасувати його включення до санкційного списку. Він визнав обґрунтованим застосування до нього критерію, пов'язаного з провідними бізнесменами, які працюють у Росії та діяльність яких стосується секторів, що є важливим джерелом доходів для російської держави.

Абрамович не погодився з цим рішенням і в листопаді 2025 року подав апеляцію. Вже за кілька місяців інформацію про це провадження було опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Крім того, у травні 2026 року Абрамович подав до Загального суду ЄС ще один позов проти Ради ЄС.

Таким чином, російський мільярдер продовжує юридичну боротьбу за виключення зі санкційного списку ЄС. Водночас актуальні дані санкційного реєстру свідчать, що Абрамович залишається під обмеженнями Євросоюзу.

Раніше Абрамович також був змушений заморозити кошти, отримані від продажу "Челсі".

Велика Британія заявляла про намір домогтися передачі близько 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу клубу на гуманітарні потреби в Україні, однак цього досі не сталося.

До речі, нещодаавно посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон пояснив, чи зможе Україна отримати "гроші Абрамовича".

Окрім того, раніше стало відомо, що олігарх може виступити посередником у переговорах Росії з Україною.

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