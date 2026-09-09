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Абрамович третий раз проиграл суд по отмене санкций ЕС, - СМИ

11:59 09.09.2026 Ср
2 мин
Юридическая борьба миллиардера в очередной раз завершилась поражением
aimg Юлия Капитонова
Абрамович третий раз проиграл суд по отмене санкций ЕС, - СМИ Фото: Роман Абрамович, российский олиграх (Getty Images)
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Российский олигарх Роман Абрамович не смог добиться отмены санкций Европейского Союза - уже третья его попытка оказалась тщетной.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

"Бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович в очередной раз проиграл в суде ЕС (хет-трик!) в своей попытке добиться исключения из санкционного списка ЕС в отношении граждан России", - заявил журналист.

Санкции против российского миллиардера были введены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Евросоюз объяснил свое решение статусом Абрамовича как влиятельного бизнесмена, связанного с российской экономикой.

Что интересно, год назад Суд ЕС рассмотрел иск Абрамовича и отказался отменить его включение в санкционный список. Он признал обоснованным применение к нему критерия, связанного с ведущими бизнесменами, работающими в России и деятельность которых касается секторов, являющихся важным источником доходов для российского государства.

Абрамович не согласился с этим решением и в ноябре 2025 года подал апелляцию. Уже через несколько месяцев информация об этом производстве была опубликована в Официальном журнале Европейского Союза.

Кроме того, в мае 2026 года Абрамович подал в Общий суд ЕС еще один иск против Совета ЕС.

Таким образом, российский миллиардер продолжает юридическую борьбу за исключение из списка санкционного ЕС. В то же время, актуальные данные санкционного реестра свидетельствуют, что Абрамович остается под ограничениями Евросоюза.

Ранее Абрамович также был вынужден заморозить средства, вырученные от продажи "Челси".

Великобритания заявляла о намерении добиться передачи около 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи клуба на гуманитарные нужды в Украине, однако этого до сих пор не произошло.

Кстати, недавно посол Великобритании в Украине Нил Кромптон объяснил, сможет ли Украина получить "деньги Абрамовича".

Кроме того, ранее стало известно, что олигарх может выступить посредником в переговорах России с Украиной.

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