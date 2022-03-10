UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Абрамович из-за санкций еще может продать "Челси". Но при одном условии

Автор: Илона Свиридова

Из-за британских санкций против российского олигарха Романа Абрамовича он еще может продать футбольный клуб "Челси". Но при условии, что не получит денег с его продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Сообщается, что Абрамовичу запрещено проводить сделки с физическими и юридическими лицами в Британии. Фактически он не может продать клуб, но у него есть право подать запрос на продажу при условии, что он не получит прибыль от сделки.

Также сообщается, что заморожены активы Абрамовича, в отношении него действует запрет на въезд. Санкции делают невозможным для него любой бизнес в Британии.

Что касается самого "Челси", то клуб получил специальную лицензию, которая позволяет проводить матчи, выплачивать зарплаты, но игры посещать смогут только владельцы абонементов.

Что запрещено "Челси":

  • Предлагать новые контракты игрокам или персоналу. У футболистов Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сезара Аспиликуэты контракты истекают 30 июня.
  • Проводить трансферы.
  • Продавать билеты на игры любой из своих команд, включая женские и юниорские. Владельцы абонементов смогут попасть на матчи.
  • Продажа сувенирной и фанатской продукции. Товары могут продаваться через третьих лиц.
  • Работы по реконструкции стадиона.
  • Расходы более 500 000 фунтов стерлингов (около 650 тысяч долларов) на безопасность, стюардов и питание на домашних матчах и более 20 000 фунтов стерлингов на выездных.

Напомним, ранее Абрамович хотел продать "Челси" и передать вырученные средства фонду для поддержки Украины.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧелсиРоман АбрамовичСанкции против РоссииВойна России против Украины