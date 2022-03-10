Абрамович из-за санкций еще может продать "Челси". Но при одном условии

Из-за британских санкций против российского олигарха Романа Абрамовича он еще может продать футбольный клуб "Челси". Но при условии, что не получит денег с его продажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Сообщается, что Абрамовичу запрещено проводить сделки с физическими и юридическими лицами в Британии. Фактически он не может продать клуб, но у него есть право подать запрос на продажу при условии, что он не получит прибыль от сделки.
Также сообщается, что заморожены активы Абрамовича, в отношении него действует запрет на въезд. Санкции делают невозможным для него любой бизнес в Британии.
Что касается самого "Челси", то клуб получил специальную лицензию, которая позволяет проводить матчи, выплачивать зарплаты, но игры посещать смогут только владельцы абонементов.
Что запрещено "Челси":
Напомним, ранее Абрамович хотел продать "Челси" и передать вырученные средства фонду для поддержки Украины.
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