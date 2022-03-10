Абрамович через санкції ще може продати "Челсі". Але за однієї умови

Повідомляється, що Абрамовичу заборонено проводити угоди з фізичними та юридичними особами у Британії. Фактично він не може продати клуб, але має право подати запит на продаж за умови, що він не отримає прибуток від угоди.

Також повідомляється, що заморожено активи Абрамовича, щодо нього діє заборона на в'їзд. Санкції унеможливлюють для нього будь-який бізнес у Британії.

Щодо самого "Челсі", то клуб отримав спеціальну ліцензію, яка дозволяє проводити матчі, виплачувати зарплати, але ігри відвідувати зможуть лише власники абонементів.

Що заборонено "Челсі":