Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры между РФ и Украиной, - Bloomberg

По словам людей, осведомленных в этом вопросе, Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров.

Отметим, что миллиардер, имеющий давние связи с президентом РФ Владимиром Путиным, выступал в качестве неформального посредника с тех пор, как в конце февраля началась война.

В интервью украинским интернет-изданиям, опубликованном в субботу, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговоры зашли в тупик, потому что Украина не будет торговать своей территорией и народом.

Он заявил, что, если российские силы реализуют угрозу уничтожить оставшиеся украинские войска, сражающиеся в Мариуполе, это может положить конец переговорам.

В России Абрамович сказал, что представляет сторону, которая поддерживает дипломатическое решение и прекращение войны.

После последнего раунда переговоров в Стамбуле 29 марта, на которых присутствовал Абрамович, не было никаких признаков прогресса. Путин заявил, что переговоры зашли в тупик.