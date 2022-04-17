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Абрамович відвідав Київ, щоб спробувати відновити переговори між РФ і Україною, - Bloomberg

Фото: Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Роман Мирончук

Російський мільярдер Роман Абрамович знову відвідав Київ, щоб відновити мирні переговори між Росією і Україною, які зайшли в глухий кут після того, як з'явилися докази звірств російської армії проти мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами людей, обізнаних у цьому питанні, Абрамович зустрівся з українськими перемовниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів.

Зазначимо, що мільярдер, який має давні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, виступав як неформальний посередник з того часу, як в кінці лютого почалася війна.

В інтерв'ю українським інтернет-виданням, опублікованому в суботу, президент України Володимир Зеленський сказав, що переговори зайшли в глухий кут, тому що Україна не торгуватиме своєю територією та народом.

Він заявив, що, якщо російські сили реалізують загрозу знищити залишилися українські війська, що борються в Маріуполі, це може покласти край переговорам.

У Росії Абрамович сказав, що представляє сторону, яка підтримує дипломатичне рішення і припинення війни.

Після останнього раунду переговорів у Стамбулі 29 березня, на яких був присутній Абрамович, не було жодних ознак прогресу. Путін заявив, що переговори зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, Великобританія заморозила 10 млрд доларів активів двох бізнес-партнерів Абрамовича.

Раніше Абрамовичу заморозили активи на 7 млрд доларів.

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Війна Росії проти УкраїниРоман Абрамович