Абрамович відвідав Київ, щоб спробувати відновити переговори між РФ і Україною, - Bloomberg

За словами людей, обізнаних у цьому питанні, Абрамович зустрівся з українськими перемовниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів.

Зазначимо, що мільярдер, який має давні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, виступав як неформальний посередник з того часу, як в кінці лютого почалася війна.

В інтерв'ю українським інтернет-виданням, опублікованому в суботу, президент України Володимир Зеленський сказав, що переговори зайшли в глухий кут, тому що Україна не торгуватиме своєю територією та народом.

Він заявив, що, якщо російські сили реалізують загрозу знищити залишилися українські війська, що борються в Маріуполі, це може покласти край переговорам.

У Росії Абрамович сказав, що представляє сторону, яка підтримує дипломатичне рішення і припинення війни.

Після останнього раунду переговорів у Стамбулі 29 березня, на яких був присутній Абрамович, не було жодних ознак прогресу. Путін заявив, що переговори зайшли в глухий кут.