Абрамович перед вторгненням РФ в Україну переписав на дітей мільярди доларів, - The Guardian

Документи, з якими ознайомилася Guardian, свідчать, що 10 секретних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, було швидко реорганізовано на початку лютого 2022 року.

Масштабна реорганізація фінансових справ Абрамовича розпочалася лише через кілька днів після того, як уряди пригрозили запровадити санкції проти російських олігархів у разі вторгнення Путіна до України.

Документи, що просочилися, викликають питання про те, чи були зміни в трастах зроблені в спробі захистити величезний стан олігарха від загрози заморожування активів.

Аналіз показує, що семеро дітей Абрамовича, молодшому з яких дев'ять років, стали бенефіціарами трастів, які володіють активами на суму не менше 4 млрд доларів, хоча загальна вартість може бути набагато вищою.

Зміни зробили дітей кінцевими бенефіціарними власниками активів, які давно пов'язані з їхнім батьком, включаючи розкішну нерухомість та парк суперяхт, вертольотів та приватних літаків.

Експерти із санкцій заявили, що широка реорганізація трастів може ускладнити зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій проти олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити активи, які раніше вважалися Абрамовичем.

Викриття, ймовірно, викличуть питання, чи мають діти Абрамовича також підлягати заморожуванню активів. На відміну від членів сімей деяких найближчих радників Путіна, багато сімей олігархів, які потрапили під санкції, уникли обмежень.

Уряди Великої Британії та ЄС назвали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року ввели проти нього санкції за те, що він отримує вигоду з близьких стосунків із Путіним. Абрамович заперечує фінансові зв'язки з Кремлем та подав до суду, щоб скасувати заходи ЄС.