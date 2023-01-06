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Абрамович перед вторжением РФ в Украину переписал на детей миллиарды долларов, - The Guardian

Фото: Роман Абрамович переписал на детей 4 млрд долларов (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Александр Белоус

Трасты с активами на миллиарды долларов российского олигарха Романа Абрамовича были переданы его детям за три недели до российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Документы, с которыми ознакомилась Guardian, свидетельствуют, что 10 секретных офшорных трастов, созданных в интересах Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года.

Масштабная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась всего через несколько дней после того, как правительства пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения Путина в Украину.

Просочившиеся документы вызывают вопросы о том, были ли изменения в трастах сделаны в попытке оградить огромное состояние олигарха от угрозы замораживания активов.

Анализ показывает, что семеро детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, стали бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 млрд долларов, хотя общая стоимость может быть намного выше.

Изменения сделали детей конечными бенефициарными владельцами активов, давно связанных с их отцом, включая роскошную недвижимость и парк суперяхт, вертолетов и частных самолетов.

Эксперты по санкциям заявили, что широкая реорганизация трастов может осложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, которые ранее считались принадлежащими Абрамовичу.

Разоблачения, вероятно, вызовут вопросы о том, должны ли дети Абрамовича также подлежать замораживанию активов. В отличие от членов семей некоторых ближайших советников Путина, многие семьи олигархов, попавших под санкции, избежали ограничений.

Правительства Великобритании и ЕС назвали Абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года ввели против него санкции за то, что он извлекает выгоду из близких отношений с Путиным. Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал в суд, чтобы отменить меры ЕС.

Напомним, правительство США в рамках поиска скрытых активов российских олигархов и чиновников начало интенсивный поиск имущества и сбережений окружения и родственников участников "Альфа-групп".

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