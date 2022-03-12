Абрамович мог незаконно получить гражданство Португалии. Задержан участник схемы

Сообщается, что правоохранительные органы Порту задержали Литвака по подозрению в том, что он без достаточных оснований выдал Абрамовичу документ, которые позволил получить португальское гражданство.

Еврейская община Порту в официальном заявлении отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что это "клеветническая кампания". Известно, что раввин Литвак курировал отдел, который одобряет предоставление португальского гражданства согласно закону о натурализации потомков сефардских евреев.

Абрамович получил португальский паспорт в апреле 2021 года. Родословные претендентов проверяются экспертами в еврейских центрах в Лиссабоне или Порту. За процесс в отношении российского олигарха отвечала община в Порту.

Также сообщается, что сегодня были проведены обыски в доме и офисе Литвака, а также в других помещениях. Ему могут предъявить обвинение в отмывании денег, коррупции и фальсификации документов. По данным португальских СМИ, раввин как раз перед задержанием пытался выехать в Израиль.

Отметим, сефарды - это субэтническая группа евреев, которая сформировалась на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Были насильно изгнаны в конце XV века.