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Абрамович міг незаконно отримати громадянство Португалії. Затримано учасника схеми

Автор: Юлія Бойко

Російський мільярдер Роман Абрамович міг незаконно отримати португальське громадянство. Напередодні за підозрою в участі в можливій схемі затримали рабина міста Порту Даніеля Литвака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що правоохоронні органи порту затримали Литвака за підозрою в тому, що він без достатніх підстав видав Абрамовичу документ, які дозволив отримати португальське громадянство.

Єврейська громада Порту в офіційній заяві заперечує будь-які правопорушення і заявляє, що це "наклепницька кампанія". Відомо, що рабин Литвак курирував відділ, який схвалює надання португальського громадянства відповідно до закону про натуралізацію нащадків сефардських євреїв.

Абрамович отримав португальський паспорт у квітні 2021 року. Родоводи претендентів перевіряються експертами в єврейських центрах в Лісабоні або Порту. За процес щодо російського олігарха відповідала громада в Порту.

Також повідомляється, що сьогодні були проведені обшуки в будинку і офісі Литвака, а також в інших приміщеннях. Йому можуть пред'явити обвинувачення у відмиванні грошей, корупції та фальсифікації документів. За даними португальських ЗМІ, рабин якраз перед затриманням намагався виїхати до Ізраїлю.

Зазначимо, сефарди - це субетнічна група євреїв, яка сформувалася на Піренейському півострові з потоків міграції юдеїв всередині Римської імперії, а потім всередині Халіфату. Були насильно вигнані в кінці XV століття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лондонський "Челсі" опинився на межі банкрутства через санкції проти Абрамовича.

На цьому тижні Великобританія ввела обмеження проти нього через війну Росії проти України.

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ПортугалияРоман Абрамович