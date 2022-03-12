Абрамович міг незаконно отримати громадянство Португалії. Затримано учасника схеми

Російський мільярдер Роман Абрамович міг незаконно отримати португальське громадянство. Напередодні за підозрою в участі в можливій схемі затримали рабина міста Порту Даніеля Литвака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що правоохоронні органи порту затримали Литвака за підозрою в тому, що він без достатніх підстав видав Абрамовичу документ, які дозволив отримати португальське громадянство.
Єврейська громада Порту в офіційній заяві заперечує будь-які правопорушення і заявляє, що це "наклепницька кампанія". Відомо, що рабин Литвак курирував відділ, який схвалює надання португальського громадянства відповідно до закону про натуралізацію нащадків сефардських євреїв.
Абрамович отримав португальський паспорт у квітні 2021 року. Родоводи претендентів перевіряються експертами в єврейських центрах в Лісабоні або Порту. За процес щодо російського олігарха відповідала громада в Порту.
Також повідомляється, що сьогодні були проведені обшуки в будинку і офісі Литвака, а також в інших приміщеннях. Йому можуть пред'явити обвинувачення у відмиванні грошей, корупції та фальсифікації документів. За даними португальських ЗМІ, рабин якраз перед затриманням намагався виїхати до Ізраїлю.
Зазначимо, сефарди - це субетнічна група євреїв, яка сформувалася на Піренейському півострові з потоків міграції юдеїв всередині Римської імперії, а потім всередині Халіфату. Були насильно вигнані в кінці XV століття.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лондонський "Челсі" опинився на межі банкрутства через санкції проти Абрамовича.
На цьому тижні Великобританія ввела обмеження проти нього через війну Росії проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.