Абонплата за стаціонарний телефон з 1 листопада виросла майже на 20%

Фото: Укртелеком (volyn.ukrtelecom.ua)

З 1 січня очікується другий етап підвищення тарифів на фіксований зв'язок від "Укртелекому"

В Україні з 1 листопада набирають чинності нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЗI від 18 вересня 2018 року №488.

Згідно з документом, вартість місячної абонентної плати за стаціонарний телефон для населення виросте:

- у містах на 17% - з 42,56 гривень до 49,8 гривень;

- у селах на 18,8% - з 38,39 гривень до 45,6 гривень

Згідно з планом підвищення цін на фіксований телефонний зв'язок, на початку в 2019 року тарифи зростуть ще 2-9 грн.

Зазначимо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 гривень за куб. метр.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрпошта" з 10 вересня підвищила тарифи на доставку листів на 40%. Також підвищується вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг) - на 3 гривні (з ПДВ), або на 30%, у межах області, на 20% - в межах України.