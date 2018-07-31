Абитуриенты завтра получат рекомендации на бюджет

Уведомление о зачислении на бюджет будет размещено в электронных кабинетах

Министерство образования и науки Украины завтра, 1 августа, опубликует список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в высших учебных заведениях. Сообщение о зачислении на бюджет будет размещено в электронных кабинетах, говорится в сообщении прес-службы ведомства.

Как отмечают в ведомстве, речь идет об абитуриентах, поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

В министерстве сообщают, что у тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

"Таким абитуриентам нужно будет выполнить требования к зачислению до 18:00 6 августа, в частности подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями, можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии", - говорится в сообщении.

После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на "Включено в приказ".

Отмечается, что в вузе издается приказ о зачислении.

"Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)", - пояснили в министерстве.

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущено к конкурсу". Такие абитуриенты автоматически принимают участие в конкурсе на контракт.

Кроме того, после зачисления на бюджет (7 августа) будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт.

После 7 августа также состоится перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов.

"Оно должно пройти до 18 августа", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины назвали Топ-10 специальностей, на которые было выделено больше мест государственного бюджета.

Так, больше всего государственных заказов было предоставлено именно этим специальностям:

"Среднее образование" (по всем предметным специальностям) - 7 475 мест;

"Медицина";

"Компьютерные науки";

"Правоведение" - 3 090;

"Электроэнергетика, электротехника и электромеханика";

"Строительство и гражданская инженерия";

"Филология" (все языковые направления) - 2 210;

"Отраслевое машиностроение";

"Компьютерная инженерия";

"Правоохранительная деятельность".

Также МОН обнародовало Топ-5 самых популярных специальностей среди абитуриентов в 2018 году.

Так, среди самых популярных специальностей оказались право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.

"Среди университетов самыми популярными у поступающих сейчас есть КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, КПИ им. Сикорского, Львовская политехника и ХНУ им. Каразина", - отметили в министерстве.