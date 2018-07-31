Абітурієнти завтра отримають рекомендації на бюджет  

Повідомлення про зарахування на бюджет буде розміщено в електронних кабінетах

Міністерство освіти і науки України завтра, 1 серпня, опублікує список вступників, які отримали рекомендацію на бюджетні місця у вищих навчальних закладах. Повідомлення про зарахування на бюджет буде розміщено в електронних кабінетах, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як зазначають у відомстві, йдеться про вступників, що вступають після школи на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування.

У міністерстві повідомляють, що у тих вступників, які будуть рекомендовані на бюджет, в електронному кабінеті навпроти однієї з заяв з’явиться статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".

"Таким вступникам треба буде виконати вимоги до зарахування до 18:00 6 серпня, зокрема подати оригінали документів. З їх переліком, а також іншими умовами, можна ознайомитися на сайтах вишів або звернувшись до приймальних комісій", - йдеться у повідомленні.

Після виконання вимог статус електронної заяви має змінитися на "Включено до наказу".

Зазначається, що у виші видається наказ про зарахування.

"Якщо ж вступник не виконає вимоги, то його рекомендація анулюється, а статус електронної заяви змінюється на "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)", - пояснили в міністерстві.

У тих, хто не отримає 1 серпня рекомендацію на бюджет, навпроти всіх заяв залишиться статус "Допущено до конкурсу". Такі вступники автоматично беруть участь у конкурсні на контракт.

Окрім того, після зарахування на бюджет (7 серпня) відбуватиметься надання рекомендації до зарахування на контракт.

Після 7 серпня також відбудеться переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

"Воно повинно пройти до 18 серпня", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти і науки України назвали Топ-10 спеціальностей, на які було виділено найбільше місць державного бюджету.

Так, найбільше державних замовлень було надано саме цими спеціальностями:

"Середня освіта" (за всіма предметними спеціальностями) - 7 475 місць;

"Медицина";

"Комп'ютерні науки";

"Правознавство";

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка";

"Будівництво та цивільна інженерія";

"Філологія" (всі мовні напрямки);

"Галузеве машинобудування";

"Комп'ютерна інженерія";

"Правоохоронна діяльність".

Також МОН оприлюднило Топ-5 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів у 2018 році.

Так, серед найпопулярніших спеціальностей опинились право, філологія, середня освіта, менеджмент та медицина.

"Серед університетів найпопулярнішими у вступників зараз є КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка, КПІ ім. Сікорського, Львівська політехніка та ХНУ ім. Каразіна", - зазначили в міністерстві.