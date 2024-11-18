Зеленский подписал закон о проведении НМТ-2025 в Украине: какие правила будут
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о проведении национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году. НМТ будет включать тесты по четырем предметам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон №12053.
Структура тестирования
В 2025 году абитуриенты будут сдавать три обязательные дисциплины:
- украинский язык,
- математика,
- история Украины.
Еще один предмет будет на выбор, среди предложенных дисциплин: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. Это дает студентам возможность выбрать предмет, наиболее соответствующий их специальности или интересам.
Кроме того, согласно закону, в 2025 году выпускники школ освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.
НМТ
НМТ - это аналог внешнего независимого оценивания (ВНО), который используется в Украине для поступления в вузы. Формат НМТ был разработан в связи с военными действиями на территории Украины. Его цель - обеспечить доступ к образованию и вступительный процесс даже в условиях чрезвычайной ситуации. НМТ помогает избежать массовых скоплений абитуриентов и сократить время проведения экзаменов.
Напомним, ранее мы писали, что НМТ по истории Украины в 2025 году планируют расширить. В тесте появятся задания по истории Руси-Украины.
Также мы писали, что на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с предложением отменить НМТ-2025 для спортсменов. Автор предлагает разрешить таким абитуриентам поступать на спортивные и творческие специальности на основе творческих конкурсов, мотивационного письма и результатов полного общего среднего образования.