Аби не замерзли комунікації. У Краматорську злили воду з системи опалення у 370 будинках
У понеділок, 5 грудня, Росія завдала масового ракетного удару по Україні. Через проблеми з електроенергією у Краматорську (Донецька область) вирішили спустити воду в системі опалення 370 багатоквартирних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.
"Ситуація не проста. Щоб уникнути заморожування комунікацій, довелося спустити воду в системі опалення 370 багатоквартирних будинків", - заявив Гончаренко.
За його словами, це трапилось у зв'язку з перебоями електроенергії та мінусовою температурою повітря.
"До процесу підключені всі бригади та фахівці. Є сподівання, що на ранок буде позитивний результат", - додав очільник Краматорська.
Варто зазначити, що ще влітку влада прямо говорила, що на Донбасі опалення не буде і рекомендувала евакуюватися цивільному населенню.
Нагадаємо, що у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.
Внаслідок ракетних ударів по Україні 5 грудня зафіксовано влучання по енергетичних об'єктах у трьох областях. Енергетики вже прикладають максимум зусиль для відновлення в центральних областях України.
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