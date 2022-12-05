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Чтобы не замерзли коммуникации. В Краматорске слили воду из системы отопления в 370 домах

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Краматорск, Понедельник 05 декабря 2022 23:15
Чтобы не замерзли коммуникации. В Краматорске слили воду из системы отопления в 370 домах Фото: В Краматорске слили воду из системы отопления в 370 домах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 5 декабря, Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине. Из-за проблем с электроэнергией в Краматорске (Донецкая область) решили спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"Ситуация не проста. Чтобы избежать замораживания коммуникаций, пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов", - заявил Гончаренко.

По его словам, это произошло в связи с перебоями электроэнергии и отрицательной температурой воздуха.

"К процессу подключены все бригады и специалисты. Есть надежда, что к утру будет положительный результат", - добавил глава Краматорска.

Стоит отметить, что еще летом власти прямо говорили, что на Донбассе отопление не будет и рекомендовали эвакуироваться гражданскому населению.

Напомним, что в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам.

В результате ракетных ударов по Украине 5 декабря зафиксировано попадание по энергетическим объектам в трех областях. Энергетики уже прикладывают максимум усилий по восстановлению в центральных областях Украины.

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