Аби відбудувати Маріуполь треба 5-8 років, але РФ продовжує нищити місто, - мерія (відео)
Відновлення вже зруйнованого окупантами в Маріуполі може зайняти від 5 до 8 років. Але росіяни не зупиняються і продовжують знищувати місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю. Острови будинків, гори з будівельного сміття та кратери оголених фундаментів. Русня буде писати про "реконструкцію та тут будуть швидко будувати нове". На те вона й русня, аби брехати. На відбудову в таких масштабах підуть роки. Аби відбудувати те, що вже знесено потрібно від 5 до 8 років. А вони не зупиняються знищувати далі. Росія. Лише руйнування та смерть. Її постійні супутники та партнери. Інших - немає", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, що окупаційна влада в Маріуполі наказала загарбникам прискорити знесення будинків, така "вказівка" надійшла й від російського міністра, який нещодавно відвідав місто.
Як стало відомо, за планом окупантів, в Маріуполі планують знести ще 1000 багатоповерхівок.
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