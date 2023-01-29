ua ru
Нд, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аби відбудувати Маріуполь треба 5-8 років, але РФ продовжує нищити місто, - мерія (відео)

Новость на русском →
Маріуполь, Неділя 29 січня 2023 09:35
Аби відбудувати Маріуполь треба 5-8 років, але РФ продовжує нищити місто, - мерія (відео) Фото: відбудова вже зруйнованого окупантами в Маріуполі може зайняти 5-8 років (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Відновлення вже зруйнованого окупантами в Маріуполі може зайняти від 5 до 8 років. Але росіяни не зупиняються і продовжують знищувати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю. Острови будинків, гори з будівельного сміття та кратери оголених фундаментів. Русня буде писати про "реконструкцію та тут будуть швидко будувати нове". На те вона й русня, аби брехати. На відбудову в таких масштабах підуть роки. Аби відбудувати те, що вже знесено потрібно від 5 до 8 років. А вони не зупиняються знищувати далі. Росія. Лише руйнування та смерть. Її постійні супутники та партнери. Інших - немає", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що окупаційна влада в Маріуполі наказала загарбникам прискорити знесення будинків, така "вказівка" надійшла й від російського міністра, який нещодавно відвідав місто.

Як стало відомо, за планом окупантів, в Маріуполі планують знести ще 1000 багатоповерхівок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор