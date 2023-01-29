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Чтобы отстроить Мариуполь нужно 5-8 лет, но РФ продолжает уничтожать город, - мэрия (видео)

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Мариуполь, Воскресенье 29 января 2023 09:35
Чтобы отстроить Мариуполь нужно 5-8 лет, но РФ продолжает уничтожать город, - мэрия (видео) Фото: восстановление уже разрушенного оккупантами в Мариуполе может занять 5-8 лет (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Восстановление уже разрушенного оккупантами в Мариуполе может занять от 5 до 8 лет. Но россияне не останавливаются и продолжают уничтожать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Островы домов, горы из строительного мусора и кратеры обнаженных фундаментов. Русня будет писать о "реконструкции и здесь будут быстро строить новое". На то она и русня, чтобы врать. На восстановление в таких масштабах уйдут годы, чтобы отстроить то, что уже снесено, нужно от 5 до 8 лет. А они не останавливаются уничтожать дальше. Россия. Только разрушение и смерть. Ее постоянные спутники и партнеры. Других - нет", - написал Андрющенко.

Напомним, что оккупационные власти в Мариуполе приказали захватчикам ускорить снос домов, такое "указание" поступило и от российского министра, недавно посетившего город.

Как стало известно, по плану оккупантов, в Мариуполе планируют снести еще 1000 многоэтажек.

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