Аби не потрапити в розшук. Як змінити свій статус у військовому реєстрі: роз'яснення ТЦК
Воєнний стан в Україні продовжується і не рідко виникають ситуації, коли громадянин має змінити свій статус у військовому реєстрі. Щоб уникнути правових наслідків, важливо знати порядок дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Волинського ТЦК та СП.
Коли потрібно змінювати статус
Якщо громадянин змінив місце проживання, навчання, роботи або змінився стан здоров’я, необхідно своєчасно оновити інформацію у військовому реєстрі. Це стосується також тих, хто виїхав за кордон.
Куди звертатися
Звернутися необхідно до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або подати заяву через офіційні онлайн-сервіси.
До речі, днями застосунку для військовозобов’язаних під назвою "Резерв+" запустився новий сервіс - повторне уточнення даних. Завдяки чому користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг. А саме: номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.
Як зазначала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повторно уточнювати дані можна буде необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.
Що буде, якщо проігнорувати зміну статусу
У разі недотримання правил військового обліку, відповідно до законодавства, особа може бути оголошена в розшук. Це може спричинити додаткові проблеми, зокрема під час перетину кордону або отримання документів.
Як уникнути оголошення в розшук
Для цього необхідно дотримуватися низки правил, а саме:
- Завчасно повідомляти про зміни у своєму статусі.
- Звертатися до ТЦК та СП за консультаціями щодо можливих питань.
- Виконувати законодавчі вимоги стосовно військового обліку.
Нагадаємо, що в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Цей правовий режим продовжено щонайменше до 7 лютого 2025 року. Під час якого усі громадяни України - чоловіки, які не звільнені від виконання військового обов'язку, мають перебувати на військовому обліку.
Якщо такий громадянин не перебуває на такому обліку та отримав повістку, то має з'явитися за викликом до ТЦК та СП в зазначені місце і час для взяття на облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення його призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду.
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