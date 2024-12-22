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Чтобы не попасть в розыск. Как изменить свой статус в военном реестре: разъяснение ТЦК

Воскресенье 22 декабря 2024 08:00
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Чтобы не попасть в розыск. Как изменить свой статус в военном реестре: разъяснение ТЦК Фото: закон требует от военнообязанных сообщать об изменениях в данных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Военное положение в Украине продолжается и нередко возникают ситуации, когда гражданин должен изменить свой статус в военном реестре. Чтобы избежать правовых последствий, важно знать порядок действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Волынского ТЦК и СП.

Когда нужно менять статус

Если гражданин сменил место жительства, учебы, работы или изменилось состояние здоровья, необходимо своевременно обновить информацию в военном реестре. Это касается также тех, кто выехал за границу.

Куда обращаться

Обратиться необходимо в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или подать заявление через официальные онлайн-сервисы.

Отметим, что на днях в приложении для военнообязанных под названием "Резерв+" запустился новый сервис - повторное уточнение данных. Благодаря чему пользователи будут иметь возможность изменять персональные данные о себе в реестре Оберег. А именно: номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

Как отмечала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, повторно уточнять данные можно будет неограниченное количество раз, но не чаще чем раз в 7 дней.

Что будет, если проигнорировать изменение статуса

В случае несоблюдения правил военного учета, в соответствии с законодательством, лицо может быть объявлено в розыск. Это может повлечь дополнительные проблемы, в частности при пересечении границы или получении документов.

Как избежать объявления в розыск

Для этого необходимо соблюдать ряд правил, а именно:

  • Вовремя сообщать об изменениях в своем статусе.
  • Обращаться в ТЦК и СП за консультациями по возможным вопросам.
  • Выполнять законодательные требования по военному учету.

Напомним, что в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Этот правовой режим продлен как минимум до 7 февраля 2025 года. Во время которого все граждане Украины - мужчины, которые не освобождены от выполнения воинского долга, должны находиться на военном учете.

Если такой гражданин не стоит на таком учете и получил повестку, то должен явиться по вызову в ТЦК и СП в указанные место и время для постановки на учет военнообязанных или резервистов, определения его назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра.

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