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В ABH Holdings прокоментували нову підозру Фрідману

Четвер 07 вересня 2023 21:45
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В ABH Holdings прокоментували нову підозру Фрідману Фото: Михайло Фрідман (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ABH Holdings S.A, яка була номінальним власником акцій "Сенс Банку" до його націоналізації, заявила, що нові кримінальні звинувачення проти російського олігарха і міноритарного акціонера ABHH Михайла Фрідмана є "мішаниною недоречних політичних звинувачень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Нові кримінальні звинувачення проти одного з міноритарних акціонерів ABHH, оголошені напередодні, є черговим кроком політичної кампанії української влади, спрямованої на прикриття незаконної експропріації "Сенс Банку", активу, що належить ABHH.

Як ми неодноразово наголошували, банк став об'єктом рейдерської атаки, яка, вочевидь, була схвалена у вищих ешелонах української державної ієрархії. Було запропоновано кілька суперечливих і неправдоподібних пояснень щодо експропріації. Останні звинувачення проти міноритарного акціонера є мішаниною недоречних політичних звинувачень, які ABHH не вважає за потрібне коментувати", - стверджують у компанії у відповідь на підозру Фрідману через фінансування агресії РФ в Україні.

В ABH Holdings називають це "ескалацією політичного тиску української влади".

У компанії стверджують, що така "ескалація" спровокована "наміром ABHH ініціювати міжнародний інвестиційний арбітраж проти України, про який компанія повідомила владу в червні 2023 року".

"Водночас ABHH добросовісно та з повною надією на успіх запропонувала провести переговори з метою мирного врегулювання спору. Замість того, щоб прийняти цю пропозицію, український уряд вніс ABHH до національного списку санкцій. У липні 2023 року ABHH знову запропонувала провести переговори щодо мирного врегулювання спору.

Відповіддю України стала експропріація банку та порушення низки кримінальних справ проти міноритарного акціонера ABHH. Таким чином, замість виконання своїх зобов'язань за двосторонньою угодою про захист інвестицій, Україна зробила вибір на користь загострення суперечки, і робила це неодноразово", - йдеться у позиції компанії.

Водночас в ABHH розповіли, чому ситуацію не коментує особисто Фрідман. Там зазначили, що акціонери ABH Holdings S.A. не можуть відповідати на запити "з юридичних причин".

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність з фінансування війни проти України та оголосила підозру російському олігарху Михайлу Фрідману.

Раніше у Бюро економічної безпеки повідомляли, що склали підозру Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.

ABH Holdings SA (ABHH) відкидає обвинувачення Нацполіції в тому, що міноритарний акціонер холдингу Михайло Фрідман нібито організував схему ухилення від сплати податків через "Сенс Банк".

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Михаил Фридман
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