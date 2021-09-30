В Украине подписали меморандум о бесперебойном обеспечении населения теплом и горячей водой

Между Кабмином в лице премьер-министра Украины, министра развития общин и территорий и Министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, "Ассоциация городов Украины" и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

Документ подписали на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Мероприятие состоялось под председательством главы государства Владимира Зеленского.

"Этот меморандум подтверждает договоренности, которые должны гарантировать его устойчивое прохождение. Правительство выполнило свои обязательства, в частности, речь идет об обеспечении одной из самых низких цен на газ для производителей тепла для населения - 7420 грн за тыс. куб. м. Также центральная власть гарантирует направления в местные бюджеты НДФЛ, специальной субвенции общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности, и, конечно же, своевременные выплаты субсидий. Мы нашли с органами местного самоуправления понимание и готовы двигаться дальше. В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и ОМС", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Поэтому для поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона правительством предусмотрены: