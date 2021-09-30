В Україні підписали меморандум про безперебійне забезпечення населення теплом і гарячою водою

Документ підписали на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Захід відбувся під головуванням голови держави Володимира Зеленського.

"Цей меморандум засвідчує досягнення домовленостей, що мають гарантувати його стале проходження. Уряд виконав свої зобов‘язання, зокрема, йдеться про забезпечення однієї з найнижчих цін на газ для виробників тепла для населення - 7420 грн за тис куб. м. Також центральна влада гарантує спрямування до місцевих бюджетів ПДФО, спеціальної субвенції громадам, які знаходяться поза індексом податкоспроможності, і, звісно ж, своєчасні виплати субсидій. Ми знайшли з органами місцевого самоврядування порозуміння і готові рухатися далі. У документі передбачені зобов’язання центральної влади, НАК "Нафтогаз України" та ОМС", - наголосив Олексій Чернишов.

Відтак задля підтримки регіонів у питанні стабільного проходження опалювального сезону урядом передбачено: