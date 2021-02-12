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А-Банк стал новым генеральным партнером киевского "Динамо"

Автор: РБК-Украина

А-Банк стал новым генеральным партнером футбольного клуба "Динамо". Уже 13 февраля киевляне выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24.

Об этом сообщается на сайте клуба.

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"Футбольный клуб "Динамо" Киев - это один из ярких представителей нашей страны в мире футбола, клуб с большой историей побед. Для нас большая честь выступить генеральным партнером футбольного клуба "Динамо" Киев и сделать свой вклад в развитие украинского футбола", - говорит председатель правления А-Банка Юрий Кандауров.

В свою очередь, президент клуба Игорь Суркис убежден: с новым генеральным партнером "Динамо" сможет сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам.

"Перед киевским "Динамо" всегда ставились высокие задачи - уже более 80 лет команда борется за первенство во всех турнирах, в которых участвует. Партнеры, которые нам в этом помогают, тоже должны быть первыми в своей области или стремиться к этому", - отметил Игорь Суркис.

Стороны уверены, что сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным как для "Динамо", так и для А-Банка. Банк рассчитывает увидеть в рядах своих клиентов всех болельщиков футбола и просто ценителей актуальных финтех-решений.

Напомним, А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуются более 1,6 млн клиентов. Основная цель банка - предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24.

Банк широко представлен во всех регионах Украины - 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

Футбольный клуб "Динамо" сегодня выступает сразу в трех турнирах, по итогам которых имеет возможность уже весной в очередной раз пополнить коллекцию своих титулов и трофеев.

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