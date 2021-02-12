RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

А-Банк став новим генеральним партнером київського "Динамо"

Автор: РБК-Україна

А-Банк став новим генеральним партнером футбольного клубу "Динамо". Вже 13 лютого кияни вийдуть на поле у новій формі з логотипом мобільного додатку ABank24.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Популярні новини
Клубний канал "Динамо" в YouTube побив черговий рекорд 19 січня 2021
Прима виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону 30 січня 2021
"Динамо" створить програму лояльності для вболівальників на блокчейн-платформі 28 січня 2021
МОК не планує скасовувати літню Олімпіаду в Токіо 21 січня 2021
Українські тенісисти дізналися імена перших суперників на Australian Open 05 лютого 2021
"Аякс" помилково не вніс свого найдорожчого новачка в заявку на Лігу Європи 04 лютого 2021
Беленюк повернувся на килим і переміг на турнірі в Хорватії 18 січня 2021
Календар вболівальника: головні спортивні події у 2021 році 06 січня 2021
Український олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань 05 січня 2021
"ПСЖ" оголосив про призначення Почеттіно головним тренером 02 січня 2021

"Футбольний клуб "Динамо" Київ - це один із яскравих представників нашої країни у світі футболу, клуб із великою історією перемог. Для нас велика честь виступити генеральним партнером футбольного клубу "Динамо" Київ і зробити свій внесок у розвиток українського футболу", - говорить голова правління А-Банку Юрій Кандауров.

Своєю чергою президент клубу Ігор Суркіс переконаний: з новим генеральним партнером "Динамо" зможе зробити крок вперед до нових футбольних вершин.

"Перед київським "Динамо" завжди ставились найвищі завдання - вже понад 80 років команда бореться за першість в усіх турнірах, в яких бере участь. Партнери, які нам у цьому допомагають, теж мають бути першими у своїй галузі або прагнути цього", - зазначив Ігор Суркіс.

Сторони впевнені, що співпраця буде взаємовигідною та успішною як для "Динамо", так і для А-Банку. Банк розраховує побачити в рядах своїх клієнтів всіх вболівальників футболу і просто цінителів актуальних фінтех-рішень.

Нагадаємо, А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користуються більш ніж 1,6 млн клієнтів. Основна мета банку - надання сучасного і технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВапк24.

Банк широко представлений у всіх регіонах України - 232 відділення готові надати якісний сервіс для кожного клієнта.

Футбольний клуб "Динамо" сьогодні виступає одразу у трьох турнірах, за підсумками яких має можливість вже навесні в черговий раз поповнити колекцію своїх титулів і трофеїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДинамобанкиФутбол
Читайте також
НБУ оприлюднив рейтинг прибутковості банків за 2020 рік
Українські банки в рік коронакризи скоротили прибуток майже на третину
Прогноз погоди