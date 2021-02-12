А-Банк став новим генеральним партнером київського "Динамо"

"Футбольний клуб "Динамо" Київ - це один із яскравих представників нашої країни у світі футболу, клуб із великою історією перемог. Для нас велика честь виступити генеральним партнером футбольного клубу "Динамо" Київ і зробити свій внесок у розвиток українського футболу", - говорить голова правління А-Банку Юрій Кандауров.

Своєю чергою президент клубу Ігор Суркіс переконаний: з новим генеральним партнером "Динамо" зможе зробити крок вперед до нових футбольних вершин.

"Перед київським "Динамо" завжди ставились найвищі завдання - вже понад 80 років команда бореться за першість в усіх турнірах, в яких бере участь. Партнери, які нам у цьому допомагають, теж мають бути першими у своїй галузі або прагнути цього", - зазначив Ігор Суркіс.

Сторони впевнені, що співпраця буде взаємовигідною та успішною як для "Динамо", так і для А-Банку. Банк розраховує побачити в рядах своїх клієнтів всіх вболівальників футболу і просто цінителів актуальних фінтех-рішень.