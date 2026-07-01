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До 95 тисяч гривень на адаптацію: стартував прийом заявок на допомогу для ветеранів

16:55 01.07.2026 Ср
2 хв
Хто із захисників може отримати виплати?
aimg Василина Копитко
Допомогу виплачуватимуть з 1 серпня по 30 жовтня (фото ілюстративне:

В Україні стартував прийом заявок на виплату грошової підтримки для ветеранів, які отримали інвалідність I або II групи через втрату зору. Сума допомоги - до 95 000 гривень на адаптацію побуту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлія Свириденко у Telegram.

Головне:

  • В Україні розпочався прийом заявок на отримання до 95 000 гривень цільової допомоги для ветеранів та ветеранок, які втратили зір внаслідок бойових дій.
  • Кошти від Червоного Хреста виділяються на облаштування житла та придбання адаптивної техніки, зокрема смартфонів із озвученням та навігаційних систем.
  • Фінансування виплачуватимуть з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року, а документи можна подати особисто, поштою або онлайн через органи ветеранської політики.

Деталі виплат та терміни

Кошти, що надаються за підтримки Червоного Хреста, будуть надходити на спеціальні рахунки отримувачів у період з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.

Цільове призначення допомоги - створення комфортного та безпечного житлового простору для ветеранів.

На що можна витратити кошти

Програма дозволяє обрати техніку з переліку 26 видів товарів. До списку увійшли спеціалізовані адаптаційні гаджети та побутові прилади:

  • смартфони із функціями озвучування екрана;
  • адаптивна побутова техніка;
  • спеціальні навігаційні системи.

Як подати заявку

Прийом документів вже розпочався. Подати заяву на отримання підтримки можна кількома способами:

  • Особисто або через уповноваженого представника.
  • Поштою.
  • Онлайн.

Звертатися необхідно до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - за фактичним місцем проживання.

Більше про програму

Уряд анонсував нову програму підтримки ветеранів у травні. Максимальна виплата становить 95 тисяч гривень. Також передбачено до 2 000 гривень на покриття супутніх банківських послуг.

Кошти можна витратити на прилади з визначеного переліку, який налічує 26 найменувань техніки. Вибір конкретних пристроїв залишається за самим ветераном. Допомогу надають незалежно від того, чи отримує особа інші види соціальних виплат.

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Міністерство соціальної політикиВетерани