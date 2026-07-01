До 95 тисяч гривень на адаптацію: стартував прийом заявок на допомогу для ветеранів

В Україні стартував прийом заявок на виплату грошової підтримки для ветеранів, які отримали інвалідність I або II групи через втрату зору. Сума допомоги - до 95 000 гривень на адаптацію побуту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлія Свириденко у Telegram.
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Кошти, що надаються за підтримки Червоного Хреста, будуть надходити на спеціальні рахунки отримувачів у період з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.
Цільове призначення допомоги - створення комфортного та безпечного житлового простору для ветеранів.
Програма дозволяє обрати техніку з переліку 26 видів товарів. До списку увійшли спеціалізовані адаптаційні гаджети та побутові прилади:
Прийом документів вже розпочався. Подати заяву на отримання підтримки можна кількома способами:
Звертатися необхідно до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - за фактичним місцем проживання.
Уряд анонсував нову програму підтримки ветеранів у травні. Максимальна виплата становить 95 тисяч гривень. Також передбачено до 2 000 гривень на покриття супутніх банківських послуг.
Кошти можна витратити на прилади з визначеного переліку, який налічує 26 найменувань техніки. Вибір конкретних пристроїв залишається за самим ветераном. Допомогу надають незалежно від того, чи отримує особа інші види соціальних виплат.