До 95 тысяч гривен на адаптацию: стартовал прием заявок на помощь для ветеранов

В Украине стартовал прием заявок на выплату денежной поддержки для ветеранов, получивших инвалидность I или II группы из-за потери зрения. Сумма помощи - до 95 000 гривен на адаптацию быта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко в Telegram.
Главное:
Средства, предоставляемые при поддержке Красного Креста, будут поступать на специальные счета получателей в период с 1 августа по 30 октября 2026 года.
Целевое назначение помощи - создание комфортного и безопасного жилого пространства для ветеранов.
Программа позволяет выбрать технику из перечня 26 видов товаров. В список вошли специализированные адаптационные гаджеты и бытовые приборы:
Прием документов уже начался. Подать заявление на получение поддержки можно несколькими способами:
Обращаться необходимо в структурное подразделение по ветеранской политике по месту регистрации. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - по фактическому месту жительства.
Правительство анонсировало новую программу поддержки ветеранов в мае. Максимальная выплата составляет 95 тысяч гривен. Также предусмотрено до 2000 гривен на покрытие сопутствующих банковских услуг.
Денежные средства можно потратить на приборы из определенного перечня, который насчитывает 26 наименований техники. Выбор конкретных устройств остается за ветераном. Помощь оказывают независимо от того, получает ли лицо другие виды социальных выплат.