93-річну жінку дістали з-під завалів у Львові, двох людей ще шукають

Фото: у Львові через атаку РФ двоє людей вважаються зниклими безвісти (t.me/dsns_telegram)

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У Львові продовжується пошуково-рятувальна операція після ракетного удару Росії вночі 30 липня. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового та ДСНС.

Станом на 12:00 у Львові двоє людей вважаються зниклими безвісти. Також відомо про 34 постраждалих. На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція. Рятувальники евакуювали ще одного мешканця - літнього чоловіка на кріслі колісному. Його винесли із сусіднього під’їзду. Також рятувальники дістали з-під завалів 5-поверхівки 93-річну жінку. Загалом надзвичайники вже врятували 12 людей, зокрема дитину. Фото: ДСНС