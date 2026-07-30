93-річну жінку дістали з-під завалів у Львові, двох людей ще шукають
У Львові продовжується пошуково-рятувальна операція після ракетного удару Росії вночі 30 липня. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового та ДСНС.
Станом на 12:00 у Львові двоє людей вважаються зниклими безвісти. Також відомо про 34 постраждалих.
На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція. Рятувальники евакуювали ще одного мешканця - літнього чоловіка на кріслі колісному. Його винесли із сусіднього під’їзду.
Також рятувальники дістали з-під завалів 5-поверхівки 93-річну жінку.
Загалом надзвичайники вже врятували 12 людей, зокрема дитину.
Фото: ДСНС
Ракетний удар по Львову
Нагадаємо, цієї ночі, 30 липня, Львів опинився під ракетною атакою Росії.
Найбільших руйнувань зазнали дві висотки на вулицях Патона та Виговського, на останній - сталося пряме влучання ракети в житловий будинок.
Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу та два дитячі садки.
Понад 30 людей постраждали. Серед потерпілих є троє дітей.
Втім, жертв або постраждалих може бути більше - людей продовжують діставати з-під завалів, евакуація з п'ятиповерхівки відбувається за допомогою крана через заблоковані сходи.