93-летнюю женщину достали из-под завалов во Львове, два человека еще ищут
Во Львове продолжается поисково-спасательная операция после ракетного удара России в ночь на 30 июля. Два человека считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового и ГСЧС.
По состоянию на 12:00 во Львове два человека считаются пропавшими без вести. Также известно о 34 пострадавших.
На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели эвакуировали еще одного жителя - пожилого мужчину на колесном кресле. Его вынесли из соседнего подъезда.
Также спасатели достали из-под завалов 5-этажки 93-летнюю женщину.
Всего чрезвычайники уже спасли 12 человек, в том числе ребенка.
Фото: ГСЧС
Ракетный удар по Львову
Напомним, в эту ночь, 30 июля, Львов оказался под ракетной атакой России.
Наибольшие разрушения получили две высотки на улицах Патона и Выговского, на последней - произошло прямое попадание ракеты в жилой дом.
Всего повреждено более 20 жилых домов, школа и два детских сада.
Более 30 человек пострадали. Среди пострадавших есть трое детей.
Впрочем, жертв или пострадавших может быть больше – людей продолжают доставать из-под завалов, эвакуация с пятиэтажки происходит с помощью крана через заблокированную лестницу.