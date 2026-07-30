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93-летнюю женщину достали из-под завалов во Львове, два человека еще ищут

12:26 30.07.2026 Чт
1 мин
Число пострадавших возросло
aimg Татьяна Степанова
93-летнюю женщину достали из-под завалов во Львове, два человека еще ищут Фото: во Львове из-за атаки РФ два человека считаются пропавшими без вести (t.me/dsns_telegram)
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Во Львове продолжается поисково-спасательная операция после ракетного удара России в ночь на 30 июля. Два человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового и ГСЧС.

По состоянию на 12:00 во Львове два человека считаются пропавшими без вести. Также известно о 34 пострадавших.

На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели эвакуировали еще одного жителя - пожилого мужчину на колесном кресле. Его вынесли из соседнего подъезда.

Также спасатели достали из-под завалов 5-этажки 93-летнюю женщину.

Всего чрезвычайники уже спасли 12 человек, в том числе ребенка.

Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Львову

Напомним, в эту ночь, 30 июля, Львов оказался под ракетной атакой России.

Наибольшие разрушения получили две высотки на улицах Патона и Выговского, на последней - произошло прямое попадание ракеты в жилой дом.

Всего повреждено более 20 жилых домов, школа и два детских сада.

Более 30 человек пострадали. Среди пострадавших есть трое детей.

Впрочем, жертв или пострадавших может быть больше – людей продолжают доставать из-под завалов, эвакуация с пятиэтажки происходит с помощью крана через заблокированную лестницу.

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