Уже 93 підписи. Комюніке саміту миру підписала Ботсвана

Саміт миру

На початку червня цього року Україна організувала у Швейцарії перший саміт миру, на який Росію не запросили. У заході взяли участь представники майже 100 країн та міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив про необхідність проведення другого саміту миру до кінця цього року. Є ймовірність, що на цей раз Росію запросять. Однак, поки що існують сумніви щодо її участі, оскільки російські чиновники роблять категоричні заяви з цього приводу.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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