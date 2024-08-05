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Уже 93 підписи. Комюніке саміту миру підписала Ботсвана

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський привітав підписання спільного комюніке саміту миру Республікою Ботсвана. Він висловив високу оцінку дружнім відносинам між країнами та вагомому внеску Ботсвани у підтримання глобальної безпеки та стабільності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Twitter.

Зеленський підкреслив, що Ботсвана демонструє чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Він додав, що Ботсвана своїми діями підтверджує свою підтримку зусиль України у відновленні справедливого миру.

"Захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, що це 93 підпис під комюніке саміту миру. 

Саміт миру

На початку червня цього року Україна організувала у Швейцарії перший саміт миру, на який Росію не запросили. У заході взяли участь представники майже 100 країн та міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив про необхідність проведення другого саміту миру до кінця цього року. Є ймовірність, що на цей раз Росію запросять. Однак, поки що існують сумніви щодо її участі, оскільки російські чиновники роблять категоричні заяви з цього приводу.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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БотсванаСаміт мируВійна Росії проти України