Уже 93 подписи. Коммюнике саммита мира подписала Ботсвана

Саммит мира

В начале июня этого года Украина организовала в Швейцарии первый саммит мира, на который Россию не пригласили. В мероприятии приняли участие представители почти 100 стран и международных организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил о необходимости проведения второго саммита мира до конца этого года. Есть вероятность, что на этот раз Россию пригласят. Однако, пока что существуют сомнения относительно ее участия, поскольку российские чиновники делают категорические заявления по этому поводу.

Более подробно об этом – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .