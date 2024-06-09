До 90% українських полонених у РФ піддаються фізичним і моральним тортурам

Такі дані визначено згідно свідчень звільнених із РФ військовополонених, озвучених в неофіційних розмовах.

"Перший так званий скринінг – неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, – свідчить, що до 90% наших людей страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення, фізичного, зокрема сексуального, і ментального насильства", – повідомив Андрій Костін під час воркшопу для медіа щодо міжнародного права збройних конфліктів і притягнення Росії до відповідальності за міжнародні злочини.

Він додав, що російська система стосується тих, хто опиняється в руках РФ.

"Система, яку створила Росія, – це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках – на окупованих територіях або на територіях РФ", - сказав Костін.