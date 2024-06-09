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До 90% українських полонених у РФ піддаються фізичним і моральним тортурам

Фото: про катування свідчить скринінг тих, хто повернувся з російського полону (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

До 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна, яку цитує Укрінформ.

Такі дані визначено згідно свідчень звільнених із РФ військовополонених, озвучених в неофіційних розмовах.

"Перший так званий скринінг – неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, – свідчить, що до 90% наших людей страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення, фізичного, зокрема сексуального, і ментального насильства", – повідомив Андрій Костін під час воркшопу для медіа щодо міжнародного права збройних конфліктів і притягнення Росії до відповідальності за міжнародні злочини.

Він додав, що російська система стосується тих, хто опиняється в руках РФ.

"Система, яку створила Росія, – це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках – на окупованих територіях або на територіях РФ", - сказав Костін.

Нагадаємо, днями рішення генеральний прокурор України заявив, що українські правоохоронці розслідують випадки страти 61 бійця ЗСУ.

Як повідомляло РБК-Україна, у Вовчанську Харківської області ЗСУ взяли в полон цілу групу російських штурмовиків.

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