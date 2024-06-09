До 90% украинских пленных в РФ подвергаются физическим и моральным пыткам

До 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения и насилия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина, которое цитирует Укринформ.
Такие данные определены согласно показаниям освобожденных из РФ военнопленных, озвученных в неофициальных разговорах.
"Первый так называемый скрининг – неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, – свидетельствует, что до 90% наших людей страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения, физического, в том числе сексуального и ментального насилия", – сообщил Андрей Костин во время воркшопа.для СМИ относительно международного права вооруженных конфликтов и привлечения России к ответственности за международные преступления.
Он добавил, что российская система касается тех, кто оказывается в руках РФ.
"Система, созданная Россией, - это система пыток и бесчеловечного обращения в отношении тех, кто оказывается в их руках - на оккупированных территориях или на территориях РФ", - сказал Костин.
Напомним, на днях решение генеральный прокурор Украины заявил, что украинские правоохранители расследуют случаи казни 61 бойца ВСУ.
Как сообщало РБК-Украина, в Волчанске Харьковской области ВСУ взяли в плен целую группу российских штурмовиков.
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