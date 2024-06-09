До 90% украинских пленных в РФ подвергаются физическим и моральным пыткам

Такие данные определены согласно показаниям освобожденных из РФ военнопленных, озвученных в неофициальных разговорах.

"Первый так называемый скрининг – неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, – свидетельствует, что до 90% наших людей страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения, физического, в том числе сексуального и ментального насилия", – сообщил Андрей Костин во время воркшопа.для СМИ относительно международного права вооруженных конфликтов и привлечения России к ответственности за международные преступления.

Он добавил, что российская система касается тех, кто оказывается в руках РФ.

"Система, созданная Россией, - это система пыток и бесчеловечного обращения в отношении тех, кто оказывается в их руках - на оккупированных территориях или на территориях РФ", - сказал Костин.