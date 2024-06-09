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До 90% украинских пленных в РФ подвергаются физическим и моральным пыткам

Фото: о пытках свидетельствует скрининг тех, кто вернувшился из российского плена (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

До 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения и насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина, которое цитирует Укринформ.

Такие данные определены согласно показаниям освобожденных из РФ военнопленных, озвученных в неофициальных разговорах.

"Первый так называемый скрининг – неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, – свидетельствует, что до 90% наших людей страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения, физического, в том числе сексуального и ментального насилия", – сообщил Андрей Костин во время воркшопа.для СМИ относительно международного права вооруженных конфликтов и привлечения России к ответственности за международные преступления.

Он добавил, что российская система касается тех, кто оказывается в руках РФ.

"Система, созданная Россией, - это система пыток и бесчеловечного обращения в отношении тех, кто оказывается в их руках - на оккупированных территориях или на территориях РФ", - сказал Костин.

Напомним, на днях решение генеральный прокурор Украины заявил, что украинские правоохранители расследуют случаи казни 61 бойца ВСУ.

Как сообщало РБК-Украина, в Волчанске Харьковской области ВСУ взяли в плен целую группу российских штурмовиков.

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