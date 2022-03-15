Почти 90% украинцев требуют от НАТО закрыть небо

Половина опрошенных украинцев оценивают вероятность того, что Россия совершит военное нападение на одну из стран Европы как высокую (25%) или среднюю (26%). Лишь 22% вообще отвергают такую вероятность, это прежде всего пожилые люди.

Опрос проведен 12-13 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.