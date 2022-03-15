Майже 90% українців вимагають від НАТО закрити небо

Половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди.

Опитування проведене 12-13 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.