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Майже 90% українців вимагають від НАТО закрити небо

Автор: Олександр Білоус

Підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%. Основна причина - відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди.

Опитування проведене 12-13 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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НАТО