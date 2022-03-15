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Почти 90% украинцев требуют от НАТО закрыть небо

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 11:24
Почти 90% украинцев требуют от НАТО закрыть небо Фото: закрыть небо требуют 90% украинцев (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Поддержка вступления Украины в НАТО за последние две недели несколько сократилась с рекордных 76% до 72%. Основная причина - отсутствие решения о закрытии неба над Украиной, которого требуют почти 90% украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Почти 90% украинцев требуют от НАТО закрыть небо

Половина опрошенных украинцев оценивают вероятность того, что Россия совершит военное нападение на одну из стран Европы как высокую (25%) или среднюю (26%). Лишь 22% вообще отвергают такую вероятность, это прежде всего пожилые люди.

Почти 90% украинцев требуют от НАТО закрыть небо

Опрос проведен 12-13 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

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