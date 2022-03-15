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Майже 90% українців вимагають від НАТО закрити небо

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 11:24
Майже 90% українців вимагають від НАТО закрити небо Фото: закрити небо вимагають 90% українців (Юлія Червинська, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%. Основна причина - відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Майже 90% українців вимагають від НАТО закрити небо

Половина опитаних українців оцінюють ймовірність того, що Росія здійснить військовий напад на одну з країн Європи як високу (25%) або середню (26%). Лише 22% взагалі відкидають таку ймовірність, це передусім старші люди.

Майже 90% українців вимагають від НАТО закрити небо

Опитування проведене 12-13 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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