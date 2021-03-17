Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию, газ и тепло завышенным

Основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (такой ответ дали 29% опрошенных) и президента Украины (24%). Еще 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 9,5% на Верховную раду, 7% на энергетические компании, 6% - на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% на НАК "Нафтогаз Украины".

Чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло прежде всего должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%). Еще 20% называют Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 11% Верховную раду. Лишь 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.