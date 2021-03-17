Понад 90% українців вважають тарифи на електроенергію, газ і тепло завищеними

На початку березня 2021 року переважна більшість (93%) громадян України вважали, що тарифи на електроенергію , газ і тепло для населення є завищеними. Лише 3% вважають їх оптимальними, а 0,4% ˗ заниженими.

Основну відповідальність за зростання комунальних тарифів громадяни покладають на уряд країни (таку відповідь дали 29% опитаних) та президента України (24%). Ще 13% покладають відповідальність на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 9,5% ˗ на Верховну раду, 7% ˗ на енергетичні компанії, 6% ˗ на компанії, що надають комунальні послуги, 5% ˗ на НАК "Нафтогаз України".

Найчастіше респонденти вважають, що справедливі тарифи на електроенергію, газ і тепло насамперед повинні забезпечувати уряд (31%) та президент (28%). Ще 20% називають Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 11% ˗ Верховну раду. Лише 3% дотримуються думки, що ніхто не повинен цим опікуватися, і тарифи повинні формуватися за законами ринку.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.