До 90% ударів по енергетиці України цьогоріч РФ завдала дронами, - Клименко

Росія від початку повномасштабного вторгнення атакувала енергетичну інфраструктуру України понад 700 разів. Цьогоріч 90% ударів здійснила дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Клименко та міністр енергетики Світлана Гринчук провели спільну нараду. Головна мета - синхронізувати зусилля для захисту енергетичних об’єктів України від ворожих ударів.
"Енергетична інфраструктура України - одна зі стратегічних цілей ворога. Зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА", - зазначив глава МВС.
Клименко озвучив головні акценти, які обговорювалися під час наради:
"Безпека енергетики - це безпека кожного дому, лікарні, школи. І наше завдання - забезпечити її на всіх рівнях", - наголосив міністр.
Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує і далі атакувати українську енергетику.
"Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів", - сказав президент.
Зеленський також поінформував, що відповідні дані передано представникам Сполучених Штатів і Міжнародному агентству з атомної енергії.
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