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До 90% ударів по енергетиці України цьогоріч РФ завдала дронами, - Клименко

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Росія від початку повномасштабного вторгнення атакувала енергетичну інфраструктуру України понад 700 разів. Цьогоріч 90% ударів здійснила дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Клименко та міністр енергетики Світлана Гринчук провели спільну нараду. Головна мета - синхронізувати зусилля для захисту енергетичних об’єктів України від ворожих ударів.

"Енергетична інфраструктура України - одна зі стратегічних цілей ворога. Зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА", - зазначив глава МВС.

Клименко озвучив головні акценти, які обговорювалися під час наради: 

  • Захист об’єктів енергетики - ефективне застосування систем РЕБ, посилення спроможностей мобільних вогневих груп;
  • Допуск рятувальників ДСНС на місця ліквідації - чіткі алгоритми, оперативне реагування, злагоджена взаємодія з персоналом об’єктів;
  • Спільні навчання - відпрацювання для злагодженої командної роботи. 

"Безпека енергетики - це безпека кожного дому, лікарні, школи. І наше завдання - забезпечити її на всіх рівнях", - наголосив міністр.

РФ може поновити обстріли енергосистеми України

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує і далі атакувати українську енергетику.

"Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів", - сказав президент.

Зеленський також поінформував, що відповідні дані передано представникам Сполучених Штатів і Міжнародному агентству з атомної енергії.

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