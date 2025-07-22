До 90% ударів по енергетиці України цьогоріч РФ завдала дронами, - Клименко

Клименко та міністр енергетики Світлана Гринчук провели спільну нараду. Головна мета - синхронізувати зусилля для захисту енергетичних об’єктів України від ворожих ударів.

"Енергетична інфраструктура України - одна зі стратегічних цілей ворога. Зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА", - зазначив глава МВС.

Клименко озвучив головні акценти, які обговорювалися під час наради:

Захист об’єктів енергетики - ефективне застосування систем РЕБ, посилення спроможностей мобільних вогневих груп;

Допуск рятувальників ДСНС на місця ліквідації - чіткі алгоритми, оперативне реагування, злагоджена взаємодія з персоналом об’єктів;

Спільні навчання - відпрацювання для злагодженої командної роботи.

"Безпека енергетики - це безпека кожного дому, лікарні, школи. І наше завдання - забезпечити її на всіх рівнях", - наголосив міністр.