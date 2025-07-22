До 90% ударов по энергетике Украины в этом году РФ нанесла дронами, - Клименко

Россия с начала полномасштабного вторжения атаковала энергетическую инфраструктуру Украины более 700 раз. В этом году 90% ударов осуществила дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Клименко и министр энергетики Светлана Гринчук провели совместное совещание. Главная цель - синхронизировать усилия для защиты энергетических объектов Украины от вражеских ударов.
"Энергетическая инфраструктура Украины - одна из стратегических целей врага. Зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики за время полномасштабного вторжения, а в этом году до 90% ударов осуществлялись с использованием БПЛА", - отметил глава МВД.
Клименко озвучил главные акценты, которые обсуждались во время совещания:
"Безопасность энергетики - это безопасность каждого дома, больницы, школы. И наша задача - обеспечить ее на всех уровнях", - подчеркнул министр.
Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует и дальше атаковать украинскую энергетику.
"Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров", - сказал президент.
Зеленский также проинформировал, что соответствующие данные переданы представителям Соединенных Штатов и Международному агентству по атомной энергии.
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