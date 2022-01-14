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Более 90 тысяч случаев COVID: Германия третий день подряд бьет антирекорд по заболеваемости

Автор: Иванна Шовкун

В Германии зарегистрировали еще один ежедневный рекорд случаев коронавируса. По состоянию на 14 января в стране более 90 000 случаев COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Так, в стране обнаружили 92 223 новых случая коронавирусной инфекции. Также зарегистрировано 286 летальных исхода.

"Омикрон" в настоящее время является доминирующим вариантом COVID-19 в Германии. Высокозаразный вариант составил 73,3% случаев.

В то же время Германия не решила вводить более жесткие ограничения, помимо ограничения доступа в рестораны или бары для тех, кто не прошел вакцинацию бустерной дозой или не сделал тест.

Напомним, по состоянию на 13 января в Германии зафиксировали более 81 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Страна второй день подряд бьет антирекорд по заболеваемости.

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Германия